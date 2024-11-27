Матч за шахматную корону. Претендент победил в третьей партии и сравнял счет

В Сингапуре продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам меду Динь Лижэнем и Доммараджу Гукешем.

После трех партий ничья 1.5:1.5.

В третьей партии победил претендент Доммараджу Гукеш.

У чемпиона были "проблемы со временем". Он вынужден был торопиться и допустил несколько не осторожных ходов.

Динь Лижэнь признал свое поражение после 37 хода.

Завтра - в матче выходной.