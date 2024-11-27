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Спорт

Матч за шахматную корону. Претендент победил в третьей партии и сравнял счет

Знаменитые спортсмены
Шахматы
время публикации: 27 ноября 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 15:13
Матч за шахматную корону. Претендент победил в третьей партии и сравнял счет
AP Photo/Denes Erdos

В Сингапуре продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам меду Динь Лижэнем и Доммараджу Гукешем.

После трех партий ничья 1.5:1.5.

В третьей партии победил претендент Доммараджу Гукеш.

У чемпиона были "проблемы со временем". Он вынужден был торопиться и допустил несколько не осторожных ходов.

Динь Лижэнь признал свое поражение после 37 хода.

Завтра - в матче выходной.

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