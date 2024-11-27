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Спорт

Бывший футболист "Манчестер Сити" выдвинут на пост президента Грузии

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 ноября 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 14:09
Бывший футболист "Манчестер Сити" выдвинут на пост президента Грузии
AP Photo

Партия "Грузинская мечта" выдвинула на пост президента Грузии известного футболиста Михаила Кавелашвили", сообщает "Радио Свобода".

Михаил Кавелашвили - депутат парламента Грузии с 2016 года.

Нападающий выступал за клубы "Локомотив" (Тбилиси), "Динамо" (Тбилиси) (шестикратный чемпион Грузии), МЦОП (Тбилиси), "Иберия" (Тбилиси), "Спартак-Алания" (Владикавказ) (чемпион России 1995 года), "Манчестер Сити", "Грассхоппер" (Цюрих) (чемпион Швейцарии 1998 года), "Цюрих", "Люцерн", "Сьон", "Арау", "Базель".

Спорт
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