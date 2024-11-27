Легендарная австралийская пловчиха Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры

Самая титулованная австралийская олимпийская спортсменка пловчиха Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры.

30-летняя спортсменка написала в инстаграме, что "уходит из спорта и Парижская олимпиада стала последней в ее карьере".

Эмма Маккеон - чемпионка трех олимпиад, шестикратная олимпийская чемпионка. Всего она завоевала 14 олимпийских медалей.

Она - пятикратная чемпионка мира, обладательница четырех золотых медалей чемпионатов мира на короткой воде.