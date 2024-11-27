Легендарная австралийская пловчиха Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры
время публикации: 27 ноября 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 08:22
Самая титулованная австралийская олимпийская спортсменка пловчиха Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры.
30-летняя спортсменка написала в инстаграме, что "уходит из спорта и Парижская олимпиада стала последней в ее карьере".
Эмма Маккеон - чемпионка трех олимпиад, шестикратная олимпийская чемпионка. Всего она завоевала 14 олимпийских медалей.
Она - пятикратная чемпионка мира, обладательница четырех золотых медалей чемпионатов мира на короткой воде.
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