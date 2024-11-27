Достижение Лилларда. Рекорд Сенгуна. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" разгромил "Лос-Анджелес Лейкерс" 127:100.

Вашингтон Уизардс - Чикаго Булз 108:127

Майами Хит - Милуоки Бакс 103:106

Дэмиан Лиллард (Милуоки) набрал 37 очков и сделал 12 результативных передач. Это девятая игра, в которой он набрал не менее 35 очков и сделал не менее 10 передач. По количеству таких игр он сравнялся с Алленом Айверсоном.

Миннесота Тимбервулвз - Хьюстон Рокитс 111:117 (овертайм)

"Дабл-дабл" совершили Энтони Эдвардс (Миннесота) (29 + 10 подборов) и Фред Ванвлит (Хьюстон) (27 + 11 передач).

Турецкий центровой "Хьюстона" Альперен Сенгун сделал "трипл-дабл" (22 + 10 подборов + 11 передач) и стал самым молодым центровым в истории НБА, совершившим "трипл-дабл" в семи матчах, сообщает статистический сервис StatMamba.

Юта Джаз - Сан-Антонио Сперз 115:128

Самый результативный игрок матча - лидер "шпор" Виктор Вембаньяма (32 + 6 подборов). Он лидер среди всех центровых лиги по точным трехочковым в этом сезоне.

Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс 127:100

"Дабл-дабл" сделали: Девин Букер (Финикс) (26 + 10 подборов), Энтони Дэвис (Лейкерс) (25 + 15 подборов + 5 передач), Леброн Джеймс (Лейкерс) (18 + 8 подборов + 10 передач) и Юсуф Нуркич (Финикс) (12 + 12 подборов).