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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 16:27

Лучшие пловцы 2021 года: Калеб Дрессель и Эмма Маккеон

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Эмма Маккеон

FINA опубликовала имена лучших спортсменов 2021 года. Лучшим пловцом признан американец Калеб Дрессель, пятикратный чемпион Токийской олимпиады.Во время олимпиады в Токио он установил мировой и два олимпийских рекорда.

Лучшая пловчиха года - австралийка Эмма Маккеон, завоевавшая семь медалей Токийской олимпиады.

Лучший ватерполист - Филип Филипович (Сербия).


Лучшая ватерполистка - Мэгги Стеффенс (США).

Лучший пловец (открытая вода) - немец Флориан Феллброк.

Лучшая пловчиха (открытая вода) - бразильянка Анна Марсела Кунья.

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