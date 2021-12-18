Лучшие пловцы 2021 года: Калеб Дрессель и Эмма Маккеон
FINA опубликовала имена лучших спортсменов 2021 года. Лучшим пловцом признан американец Калеб Дрессель, пятикратный чемпион Токийской олимпиады.Во время олимпиады в Токио он установил мировой и два олимпийских рекорда.
Лучшая пловчиха года - австралийка Эмма Маккеон, завоевавшая семь медалей Токийской олимпиады.
Лучший ватерполист - Филип Филипович (Сербия).
Лучшая ватерполистка - Мэгги Стеффенс (США).
Лучший пловец (открытая вода) - немец Флориан Феллброк.
Лучшая пловчиха (открытая вода) - бразильянка Анна Марсела Кунья.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2021
Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Результаты израильтян
Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Результаты израильтян
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
Абу-Даби. Израильтянка Анастасия Горбенко стала чемпионкой мира по плаванию
Абу-Даби. Израильтянка Анастасия Горбенко стала чемпионкой мира по плаванию
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Яков Тумаркин и Анастасия Горбенко вышли в финалы
Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Яков Тумаркин и Анастасия Горбенко вышли в финалы
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Водный марафон в Абу-Даби. Победил немец. Израильтянин на 30-м месте
Водный марафон в Абу-Даби. Победил немец. Израильтянин на 30-м месте