Эль-Классико: Ханси Флик установил рекорд века. "Барселона" не позволила "Реалу" повторить рекорд

В центральном матче европейского футбольного уик-энда "Барселона" в гостях разгромила мадридский "Реал" 4:0.

Каталонцы защитили свой рекорд - 43 матча Ла Лиги без поражений. Серия мадридского "Реала", тянувшаяся с 2023 года, остановилась на отметке 42 игры.

Наставник "Барселоны" Ханси Флик стал первым тренером каталонцев с 1984 года, который в своем первом Эль-Классико победил в гостях "Реал". В 1984 году удачно дебютировал Терри Венейблс 3:0, сообщает статистический сервис Opta.