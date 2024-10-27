Эль-Класико. Рекорды Ямала и Модрича. Антирекорд Мбаппе

"Барселона" в гостях разгромила "Реал" 4:0 и уверенно лидирует в чемпионате Испании. Отрыв от "королевского клуба" составляет 6 очков.

Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Эль-Класико - 17 лет 105 дней.

Вышедший на замену на 63-й минуте Лука Модрич стал самым возрастным игроком противостояний "Реала" и "Барселоны" - 38 лет 318 дней.

Килиан Мбаппе установил рекорд Эль-Класико - 8 раз оказался в положении "вне игры". Два его гола были отменены из-за офсайдов.