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Эль-Класико. Рекорды Ямала и Модрича. Антирекорд Мбаппе

время публикации: 27 октября 2024 г., 08:13 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 08:13
Эль-Класико. Рекорды Ямала и Модрича. Антирекорд Мбаппе
AP Photo/Manu Fernandez

"Барселона" в гостях разгромила "Реал" 4:0 и уверенно лидирует в чемпионате Испании. Отрыв от "королевского клуба" составляет 6 очков.

Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории Эль-Класико - 17 лет 105 дней.

Вышедший на замену на 63-й минуте Лука Модрич стал самым возрастным игроком противостояний "Реала" и "Барселоны" - 38 лет 318 дней.

Килиан Мбаппе установил рекорд Эль-Класико - 8 раз оказался в положении "вне игры". Два его гола были отменены из-за офсайдов.

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