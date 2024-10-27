Чемпионат Испании. "Барселона" разгромила "Реал"

В центральном матче одиннадцатого тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Реал" 4:0.

Ворота "королевского клуба" защищал Андрей Лунин.

До матча фаворитом считался "Реал", но игровое преимущество у каталонцев (58% владения мячом, 15:9 по ударам, 7:4 по точным ударам).

В первом тайме Килиан Мбаппе 5-6 раз оказывался в офсайде. На 30-й минуте не был засчитан гол из-за положения "вне игры" у Мбаппе.

На 54-й минуте Роберт Левандовски вышел один на один 0:1. Через 2 минуты Бальде навесил. Левандовски головой отправил мяч в дальний нижний угол 0:2.

На 64-й минуте Мбаппе вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря. Через 2 минуты он забил. Гол отменен из-за офсайда.

На 77-й минуте Ламине Ямаль ворвался в штрафную и сильно пробил 0:3. На 84-й минуте Рафинья вышел один на один и перебросил мяч через Лунина 0:4.