"Апоэль" упустил победу. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 26 октября 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 22:03
Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Израиля по футболу. Беэр-шевский "Апоэль" сыграл вничью с "Маккаби Бней Райна" 1:1.
Ирони (Кирьят--Шмона) - Бней Сахнин 2:1
Северяне прервали серию из 8 игр без побед во всех турнирах.
Ашдод - Маккаби (Петах-Тиква) 0:0
Хозяева почти весь матч играли в меньшинстве. На 14-й минуте был удален Том Бен Закен.
Ирони (Тверия) - Апоэль (Иерусалим) 0:2
На 33-й минуте Ибе Рансом Йидечукву (27 июня перешел из "Арарата").
89-я минута стала черной для хозяев. Станислав Биленький не реализовал пенальти. А затем был удален Бен Вахаба.
На восьмой минуте компенсированного времени отличился 20-летний Седрик Дон.
Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби Бней Райна 1:1
"Маккаби" отыгрался на восьмой минуте компенсированного времени.
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