"Апоэль" упустил победу. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Израиля по футболу. Беэр-шевский "Апоэль" сыграл вничью с "Маккаби Бней Райна" 1:1.

Ирони (Кирьят--Шмона) - Бней Сахнин 2:1

Северяне прервали серию из 8 игр без побед во всех турнирах.

Ашдод - Маккаби (Петах-Тиква) 0:0

Хозяева почти весь матч играли в меньшинстве. На 14-й минуте был удален Том Бен Закен.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Иерусалим) 0:2

На 33-й минуте Ибе Рансом Йидечукву (27 июня перешел из "Арарата").

89-я минута стала черной для хозяев. Станислав Биленький не реализовал пенальти. А затем был удален Бен Вахаба.

На восьмой минуте компенсированного времени отличился 20-летний Седрик Дон.

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби Бней Райна 1:1

"Маккаби" отыгрался на восьмой минуте компенсированного времени.