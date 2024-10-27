Футбол. Погиб 25-летний голкипер "Филадельфия Юнион"
время публикации: 27 октября 2024 г., 12:48 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 12:48
Официальные сайты клуба "Филадельфия Юнион" и MLS сообщают "о неожиданной и скоропостижной смерти" голкипера "Филадельфии" Холдена Трента.
О причинах и обстоятельствах смерти 25-летнего футболиста не сообщается.
Холден Трент был выбран "Филадельфия Юнион" под номером 28 на драфте 2023 года.
В основном он играл за вторую команду клуба.
Ранее он защищал ворота команды университета Хай Пойнт.
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