Футбол. Погиб 25-летний голкипер "Филадельфия Юнион"

Официальные сайты клуба "Филадельфия Юнион" и MLS сообщают "о неожиданной и скоропостижной смерти" голкипера "Филадельфии" Холдена Трента.

О причинах и обстоятельствах смерти 25-летнего футболиста не сообщается.

Холден Трент был выбран "Филадельфия Юнион" под номером 28 на драфте 2023 года.

В основном он играл за вторую команду клуба.

Ранее он защищал ворота команды университета Хай Пойнт.