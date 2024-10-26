x
26 октября 2024
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 октября 2024
|
26 октября 2024
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный футболист, серебряный призер чемпионата мира 1998 года

время публикации: 26 октября 2024 г., 15:42 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 15:42
Умер известный футболист, серебряный призер чемпионата мира 1998 года
AP Photo/Thomas Kienzle

25 октября на 57-м году жизни от сердечного приступа умер известный бразильский футболист Зе Карлос, сообщают южноамериканские СМИ.

Защитник всю карьеру выступал за различные бразильские клубы: "Сан-Жозе", "Насьональ" (Сан-Паулу), "Сан-Каэтано", "Португеза" (Сан-Паулу), "Униау Сан-Жоау", "Хувентуде", "Матоненсе", "Сан-Паулу", "Понте Прета", "Гремиу".

В составе сборной Бразилии Зе Карлос - участник чемпионата мира 1998 года. Бразильцы стали серебряными призерами. Зе Карлос сыграл единственный матч за национальную команду - полуфинал чемпионата мира, в котором бразильцы победили сборную Нидерландов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Умер знаменитый полузащитник "Селтика"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

От сердечного приступа умер 35-летний бывший футболист сборной Марокко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Хоккей. Умер бывший главный тренер сборной Латвии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 октября 2024

Защитник сборной Греции утонул в бассейне