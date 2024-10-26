Умер известный футболист, серебряный призер чемпионата мира 1998 года

25 октября на 57-м году жизни от сердечного приступа умер известный бразильский футболист Зе Карлос, сообщают южноамериканские СМИ.

Защитник всю карьеру выступал за различные бразильские клубы: "Сан-Жозе", "Насьональ" (Сан-Паулу), "Сан-Каэтано", "Португеза" (Сан-Паулу), "Униау Сан-Жоау", "Хувентуде", "Матоненсе", "Сан-Паулу", "Понте Прета", "Гремиу".

В составе сборной Бразилии Зе Карлос - участник чемпионата мира 1998 года. Бразильцы стали серебряными призерами. Зе Карлос сыграл единственный матч за национальную команду - полуфинал чемпионата мира, в котором бразильцы победили сборную Нидерландов.