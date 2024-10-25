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От сердечного приступа умер 35-летний бывший футболист сборной Марокко

время публикации: 25 октября 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 13:24
От сердечного приступа умер 35-летний бывший футболист сборной Марокко
AP Photo/David Vincent

24 октября на 36-м году жизни в Париже от сердечного приступа умер бывший полузащитник сборной Марокко Абдельазиз Баррада, сообщают французские СМИ.

Уроженец Франции, он выступал за молодежную и национальную сборные Марокко. Участник Лондонской олимпиады (2012 год) и Кубка африканских наций 2013 года. Серебряный призер молодежного Кубка африканских наций 2011 года.

Абдельазиз Баррада выступал за клубы ПСЖ, "Хетафе", "Марсель", "Аль-Джазира" (Абу-Даби, ОАЭ), "Аль-Наср" (Дубай, ОАЭ), "Антальяспор", "Химнастик" (Таррагона, Испания), "Аль-Шахания" (Доха, Катар).

Он завершил карьеру футболиста в 2021 году.

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