x
25 октября 2024
|
последняя новость: 15:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 15:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер знаменитый полузащитник "Селтика"

время публикации: 25 октября 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 15:06
Умер знаменитый полузащитник "Селтика"
AP Photo/Manu Fernandez

25 октября на 79-м году жизни умер известный шотландский футболист Томми Каллаган, сообщает официальный сайт клуба "Селтик" (Глазго).

В составе "Селтика" Томми Каллаган трижды становился чемпионом Шотландии, пять раз - обладателем Кубка Шотландии.

В 1970 году он дошел до финала Кубка европейских чемпинов (в финальном матче остался в запасе).

Томми Каллаган также выступал за клубы "Дамфернлайн Атлетик", "Сан-Антонио Тендер", "Клайдбанк" и "Гэлуэй Юнайтед".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

От сердечного приступа умер 35-летний бывший футболист сборной Марокко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Хоккей. Умер бывший главный тренер сборной Латвии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 октября 2024

Защитник сборной Греции утонул в бассейне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 октября 2024

Умер легендарный советский футболист Анатолий Коньков