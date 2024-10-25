Умер знаменитый полузащитник "Селтика"

25 октября на 79-м году жизни умер известный шотландский футболист Томми Каллаган, сообщает официальный сайт клуба "Селтик" (Глазго).

В составе "Селтика" Томми Каллаган трижды становился чемпионом Шотландии, пять раз - обладателем Кубка Шотландии.

В 1970 году он дошел до финала Кубка европейских чемпинов (в финальном матче остался в запасе).

Томми Каллаган также выступал за клубы "Дамфернлайн Атлетик", "Сан-Антонио Тендер", "Клайдбанк" и "Гэлуэй Юнайтед".