Бразильский футболист заработал удаление на 4-й секунде матча

В матче 31-го тура бразильской Серии А "Атлетико Паранаэнсе" разгромил "Крузейро" 3:0.

Внимание к матчу привлек форвард "Крузейро"Рафа Силва, заработавший удаление на четвертой секунде матча (хронометраж 3.2 секунды) и удаленный на 17-й секунде.

Нападающий ударил локтем Кайке Рошу, бывшего защитника "Сампдории" и "Сантоса".. Судья удалил футболиста после подсказки видеоассистента.

Видео инцидента опубликовано в твиттере.

Удаление, заработанное на четвертой секунде - рекорд бразильского футбола.

"Атлетико" воспользовался численным преимуществом. Голы забили Никан (в 2023 выступал за "Крузейро"), бывший форвард молодежной команды мадридского "Реала" Пабло и Жулимар.