Провал в конце матча. Два пропущенных гола. Два удаления. "Маккаби" проиграл в Лиге Европы

В матче первого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" проиграл "Спортингу" (Брага) 1:2.

На 30-й минуте Ошер Давида реализовал пенальти 0:1.

На 88-й минуте следует навес на дальнюю штангу. Роберту Фернандеш головой сборосил мяч во вратарскую. Бывший нападающий "Лейпцига" и "Галатасарая" Брума протолкнул мяч в сетку 1:1.

На пятой минуте компенсированного времени он реализовал пенальти 2:1.

Через три минуты были удалены (получили вторые желтые карточки) игроки "Маккаби" Тайрес Асанте и Гавриэль Каниховский.