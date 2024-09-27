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Спорт

Чемпионат Англии. Нападающий укусил защитника "Ливерпуля". Пострадавшего удалили

время публикации: 27 сентября 2024 г., 08:02 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 08:02
Милутин Осмаич
AP Photo/Risto Bozovic

В матче шестого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Престон Норт Энд" сыграл вничью 0:0 с "Блекберном".

"Престон" половину матча играл в меньшинстве. На 42-й минуте был удален бывший полузащитник "Арсенала" Сэм Гринвуд (арендован у "Лидса").

На 89-й минуте был удален арендованный у "Ливерпуля" защитник "Блэкберна" Оуэн Бек. Он ударил ногой соперника.

Но перед этим его укусил нападающий соперника Милутин Осмаич.

Футбольная ассоциация Англии проведет расследование, сообщает The Guardian.

Тренер "Блэкберна" сказал, что у Бека были следы укуса за задней части шеи.

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