Чемпионат Англии. Нападающий укусил защитника "Ливерпуля". Пострадавшего удалили

В матче шестого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Престон Норт Энд" сыграл вничью 0:0 с "Блекберном".

"Престон" половину матча играл в меньшинстве. На 42-й минуте был удален бывший полузащитник "Арсенала" Сэм Гринвуд (арендован у "Лидса").

На 89-й минуте был удален арендованный у "Ливерпуля" защитник "Блэкберна" Оуэн Бек. Он ударил ногой соперника.

Но перед этим его укусил нападающий соперника Милутин Осмаич.

Футбольная ассоциация Англии проведет расследование, сообщает The Guardian.

Тренер "Блэкберна" сказал, что у Бека были следы укуса за задней части шеи.