Лига Европы. "Маккаби" проиграл в Португалии. Гол Довбика

Завершился первый тур основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" проиграл "Спортингу" (Брага) 1:2.

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 4:0

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Виктория (Пльзень, Чехия) 3:3

На 86-й минуте хозяева вели в счете 3:1.

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Ригас (Латвия) 4:1

Лион (Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 2:0

Рма (Италия) - Атлетик (Бильбао, Испания) 1:1

На 32-й минуте украинец Артем Довбик (2 августа перешел из "Жироны") вывел римлян вперед.

На 85-й минуте Айтор Паредес сравнял счет 1:1.

Спортинг (Брага, Португалия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 2:1

На 30-й минуте Ошер Давида реализовал пенальти 0:1.

На 88-й минуте Брума сравнял счет. На пятой минуте компенсированного времени он забил победный гол с пенальти.

Через три минуты были удалены игроки "Маккаби" Тайрес Асанте (8 июля перешел из АДО (Ден Хаг)) и Гавриэль Каниховский.

Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Карабах (Азербайджан) 3:0