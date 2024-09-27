Чемпионат Испании. Дубль Переса. Юбилей Аспаса. Победа "Атлетико"

Завершился седьмой тур чемпионата Испании. Лидирует "Барселона", победившая во всех матчах. "Реал" отстает на 4 очка, "Атлетико" - на 6.

Эспаньол (Барселона) - Вильярреал 1:2

Оба гола забил Айозе Перес (13 августа перешел из "Бетиса"). Ему дважды ассистировал Алекс Баэна.

Лас Пальмас - Бетис (Севилья) 1:1

"Лас Пальмас" в этом сезоне еще не побеждал и занимает последнее место в Ла Лиге.

Гол в ворота гостей забил 20-летний Альберто Молейро, забивший уже три мяча в этом сезоне.

Сельта (Виго) - Атлетико (Мадрид) 0:1

В воскресенье "Атлетико" играть с "Реалом", поэтому "матрасники" явно экономили силы.

Могли и проиграть. Яго Аспас, проводивший 500-й матч за "Сельту", опасно бил из пределов вратарской. Облак мяч парировал.

На 90-й минуте Гризманн навесил в штрафную. Хулиан Альварес протолкнул мяч в сетку 0:1.