Чемпионат Испании. Дубль Переса. Юбилей Аспаса. Победа "Атлетико"
Завершился седьмой тур чемпионата Испании. Лидирует "Барселона", победившая во всех матчах. "Реал" отстает на 4 очка, "Атлетико" - на 6.
Эспаньол (Барселона) - Вильярреал 1:2
Оба гола забил Айозе Перес (13 августа перешел из "Бетиса"). Ему дважды ассистировал Алекс Баэна.
Лас Пальмас - Бетис (Севилья) 1:1
"Лас Пальмас" в этом сезоне еще не побеждал и занимает последнее место в Ла Лиге.
Гол в ворота гостей забил 20-летний Альберто Молейро, забивший уже три мяча в этом сезоне.
Сельта (Виго) - Атлетико (Мадрид) 0:1
В воскресенье "Атлетико" играть с "Реалом", поэтому "матрасники" явно экономили силы.
Могли и проиграть. Яго Аспас, проводивший 500-й матч за "Сельту", опасно бил из пределов вратарской. Облак мяч парировал.
На 90-й минуте Гризманн навесил в штрафную. Хулиан Альварес протолкнул мяч в сетку 0:1.