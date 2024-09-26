Лига Европы. "Лацио" разгромил киевское "Динамо". "Манчестер Юнайтед" не смог победить
время публикации: 26 сентября 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 07:59
Состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги Европы. "Лацио" разгромил киевское "Динамо" 3:0.
Динамо (Киев, Украина) - Лацио (Рим, Италия) 0:3
Все голы были забиты в первые 35 минут матча.
Дважды отличился арендованный у "Салернитаны" Булайе Диа, один раз - бывший полузащитник "Манчестер Сити" Фарук Деле-Баширу.
Мидтьюланн (Хернинг, Дания) - Хоффенхайм (Германия) 1:1
Галатасарай (Стамбул, Турция) - ПАОК (Салоники, Греция) 3:1
Лудогорец (Разград, Болгария) - Славия (Прага, Чехия) 0:2
Израильский защитник Денни Гроппер остался у хозяев в запасе.
Манчестер Юнайтед (Англия) - Твенте (Энсхеде, Нидерланды) 1:1
Ницца (Франция) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 1:1
Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:1
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