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Лига Европы. "Лацио" разгромил киевское "Динамо". "Манчестер Юнайтед" не смог победить

время публикации: 26 сентября 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 07:59
"Манчестер Юнайтед" не смог победить
AP Photo/Dave Thompson

Состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги Европы. "Лацио" разгромил киевское "Динамо" 3:0.

Динамо (Киев, Украина) - Лацио (Рим, Италия) 0:3

Все голы были забиты в первые 35 минут матча.

Дважды отличился арендованный у "Салернитаны" Булайе Диа, один раз - бывший полузащитник "Манчестер Сити" Фарук Деле-Баширу.

Мидтьюланн (Хернинг, Дания) - Хоффенхайм (Германия) 1:1

Галатасарай (Стамбул, Турция) - ПАОК (Салоники, Греция) 3:1

Лудогорец (Разград, Болгария) - Славия (Прага, Чехия) 0:2

Израильский защитник Денни Гроппер остался у хозяев в запасе.

Манчестер Юнайтед (Англия) - Твенте (Энсхеде, Нидерланды) 1:1

Ницца (Франция) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 1:1

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:1

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