Чемпионат Испании. "Израильтянин" получил желтую карточку. "Барселона" победила

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании. "Барселона" одержала седьмую победу подряд и уверенно лидирует в Ла Лиге.

Жирона - Райо Вальекано (Мадрид) 0:0

"Жирона" не побеждает в трех играх подряд.

Мадридцы не проиграли три последних матча чемпионата Испании.

Украинский полузащитник (уроженец Израиля) Виктор Цыганков отыграл весь матч и получил желтую карточку.

Барселона - Хетафе 1:0

Ханси Флик стал третьим тренером "Барселоны", под руководством которого команда победила в первых семи матчах Ла Лиги. Предшественники : Херальдо Мартино в 2013 году и Эрнесто Вальверде в 2017.

Победный гол на 19-й минуте забил Роберт Левандовски.