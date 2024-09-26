Чемпионат Испании. "Израильтянин" получил желтую карточку. "Барселона" победила
время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:02
Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании. "Барселона" одержала седьмую победу подряд и уверенно лидирует в Ла Лиге.
Жирона - Райо Вальекано (Мадрид) 0:0
"Жирона" не побеждает в трех играх подряд.
Мадридцы не проиграли три последних матча чемпионата Испании.
Украинский полузащитник (уроженец Израиля) Виктор Цыганков отыграл весь матч и получил желтую карточку.
Барселона - Хетафе 1:0
Ханси Флик стал третьим тренером "Барселоны", под руководством которого команда победила в первых семи матчах Ла Лиги. Предшественники : Херальдо Мартино в 2013 году и Эрнесто Вальверде в 2017.
Победный гол на 19-й минуте забил Роберт Левандовски.
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