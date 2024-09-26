x
26 сентября 2024
|
последняя новость: 10:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2024
|
26 сентября 2024
|
последняя новость: 10:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Испании. "Израильтянин" получил желтую карточку. "Барселона" победила

время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:02
Чемпионат Испании. "Израильтянин" получил желтую карточку. "Барселона" победила
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании. "Барселона" одержала седьмую победу подряд и уверенно лидирует в Ла Лиге.

Жирона - Райо Вальекано (Мадрид) 0:0

"Жирона" не побеждает в трех играх подряд.

Мадридцы не проиграли три последних матча чемпионата Испании.

Украинский полузащитник (уроженец Израиля) Виктор Цыганков отыграл весь матч и получил желтую карточку.

Барселона - Хетафе 1:0

Ханси Флик стал третьим тренером "Барселоны", под руководством которого команда победила в первых семи матчах Ла Лиги. Предшественники : Херальдо Мартино в 2013 году и Эрнесто Вальверде в 2017.

Победный гол на 19-й минуте забил Роберт Левандовски.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 сентября 2024

Лига Европы. "Лацио" разгромил киевское "Динамо". "Манчестер Юнайтед" не смог победить
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Сенсация Лиги Европы. "Порту" проиграл в Норвегии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Футбол. Руководителя клубов высказались за продолжение чемпионата Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Бывший защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры