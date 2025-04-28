Лондонский марафон установил мировой рекорд по количеству финишировавших

Вечером 27 апреля количество финишировавших в лондонском марафоне превысило прежний рекорд в 55646 человек, установленный на массовом забеге в Нью-Йорке, пишет The Guardian. Директор марафона Хью Брашер отметил, что около 800 тысяч человек пришли поддержать участников – это примерно на 60 тысяч больше обычного, что объясняется теплой погодой и увеличенным числом бегунов.

Среди участников были Серхио Агуайр и Дэвид Стэнкомб, которые бежали, чтобы собрать средства на благотворительные инициативы, посвященные памяти их дочерей, погибших в результате массового нападения в танцевальном клубе "Hart Space" в Саутпорте в 2024 году. Оба преодолели дистанцию менее чем за четыре часа, однако вскоре после финиша Агуайр упал на землю. Также в числе тех, кто завершил гонку, была Линдси Берроу – жена знаменитого игрока в регби Роба Берроу, скончавшегося в июне 2024 года после диагноза БАС в 2019-м. Линдси призналась, что бег помог ей обрести "цель и сосредоточенность"; она финишировала чуть менее чем за пять часов.

Победительницей женского забега стала эфиопка Тигист Ассефа, установившая новый мировой рекорд среди женщин – 2:15.50. Тем не менее, этот результат, зафиксированный в забеге без мужского пейсмейкера, уступает официальному женскому рекорду, установленному в прошлом году, на шесть минут.

Команда Книги рекордов Гиннесса также не осталась в стороне – было зафиксировано 42 оригинальных рекорда. Среди них – Крис "Мальчик-носорог" Грин, который установил новый рекорд по числу участия в марафонах в костюме с 3D-эффектом.