Победителем Иерусалимского марафона стал украинец Богдан Семенович, преодолевший дистанцию за 2 часа 22 минуты 47 секунд.

На втором месте Тахловини Мелаке Габриэсос, представляющий клуб "Эмек Хефер". Он отстал от победителя на 18 секунд.

Третьим финишировал Йона Амити (Апоэль, Тель-Авив).

У женщин первой финишировала кенийка Полин Джепкируи Салгонг (2 часа, 51 минута 58 секунд).