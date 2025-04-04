x
04 апреля 2025
|
последняя новость: 14:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2025
|
04 апреля 2025
|
последняя новость: 14:39
04 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победителем Иерусалимского марафона стал украинец Богдан Семенович

Легкая атлетика
время публикации: 04 апреля 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 14:00
Победителем Иерусалимского марафона стал украинец Богдан Семенович
AP Photo/Rafiq Maqbool

Победителем Иерусалимского марафона стал украинец Богдан Семенович, преодолевший дистанцию за 2 часа 22 минуты 47 секунд.

На втором месте Тахловини Мелаке Габриэсос, представляющий клуб "Эмек Хефер". Он отстал от победителя на 18 секунд.

Третьим финишировал Йона Амити (Апоэль, Тель-Авив).

У женщин первой финишировала кенийка Полин Джепкируи Салгонг (2 часа, 51 минута 58 секунд).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2025

Победителем Тель-авивского марафона стал кениец
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2025

Легкая атлетика. Американец Грант Фишер установил мировой рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2025

Легкая атлетика. Ноам Маму установил во Франции рекорд Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2025

Легкая атлетика. Израильтяне завоевали три медали молодежного чемпионата Балкан