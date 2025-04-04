Победителем Иерусалимского марафона стал украинец Богдан Семенович
время публикации: 04 апреля 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 14:00
Победителем Иерусалимского марафона стал украинец Богдан Семенович, преодолевший дистанцию за 2 часа 22 минуты 47 секунд.
На втором месте Тахловини Мелаке Габриэсос, представляющий клуб "Эмек Хефер". Он отстал от победителя на 18 секунд.
Третьим финишировал Йона Амити (Апоэль, Тель-Авив).
У женщин первой финишировала кенийка Полин Джепкируи Салгонг (2 часа, 51 минута 58 секунд).
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