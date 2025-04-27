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"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и стал чемпионом Англии

Футбол
время публикации: 27 апреля 2025 г., 20:43 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 20:43
"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и стал чемпионом Англии
AP Photo/Jon Super

В матче тридцать четвертого тура "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и за 4 тура до финиша стал чемпионом Англии.

"Ливерпуль" стал чемпионом в 20-й раз.

Арне Слот сумел завоевать трофей в свой первый сезон во главе "красных".

На 12-й минуте Доминик Соланке вывел лондонцев вперед.

Первый тайм "красные" выиграли 3:1. А после перерыва забили еще два гола.

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