"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и стал чемпионом Англии

В матче тридцать четвертого тура "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и за 4 тура до финиша стал чемпионом Англии.

"Ливерпуль" стал чемпионом в 20-й раз.

Арне Слот сумел завоевать трофей в свой первый сезон во главе "красных".

На 12-й минуте Доминик Соланке вывел лондонцев вперед.

Первый тайм "красные" выиграли 3:1. А после перерыва забили еще два гола.