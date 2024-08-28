Израильское противостояние в Бельгии. Результаты матчей Лиги конференций

В групповой турнир Лиги конференций вышли "Истанбул ББ" и "Гент". Белградский "Партизан" выбыл из еврокубков.

Истанбул ББ (Турция) - Сент-Патрик Атлетикс (Ирландия) 2:0

Гент (Бельгия) - Партизан (Белград, Сербия) 1:0 (1:0)

Израильский защитник бельгийцев Омри Гандельман отыграл весь матч.

Израильский полузащитник "Патризана" Бибрас Натхо вышел на замену на 65-й минуте.

Гол был забит на 88-й минуте. 20-летний Матиас Делорж (24 июля перешел из "Сент-Трюйдена" метров с 22 пробил в нижний угол 1:0.