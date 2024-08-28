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Израильское противостояние в Бельгии. Результаты матчей Лиги конференций

время публикации: 28 августа 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 21:34
Израильское противостояние в Бельгии. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В групповой турнир Лиги конференций вышли "Истанбул ББ" и "Гент". Белградский "Партизан" выбыл из еврокубков.

Истанбул ББ (Турция) - Сент-Патрик Атлетикс (Ирландия) 2:0

Гент (Бельгия) - Партизан (Белград, Сербия) 1:0 (1:0)

Израильский защитник бельгийцев Омри Гандельман отыграл весь матч.

Израильский полузащитник "Патризана" Бибрас Натхо вышел на замену на 65-й минуте.

Гол был забит на 88-й минуте. 20-летний Матиас Делорж (24 июля перешел из "Сент-Трюйдена" метров с 22 пробил в нижний угол 1:0.

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