Израильское противостояние в Бельгии. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 28 августа 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 21:34
В групповой турнир Лиги конференций вышли "Истанбул ББ" и "Гент". Белградский "Партизан" выбыл из еврокубков.
Истанбул ББ (Турция) - Сент-Патрик Атлетикс (Ирландия) 2:0
Гент (Бельгия) - Партизан (Белград, Сербия) 1:0 (1:0)
Израильский защитник бельгийцев Омри Гандельман отыграл весь матч.
Израильский полузащитник "Патризана" Бибрас Натхо вышел на замену на 65-й минуте.
Гол был забит на 88-й минуте. 20-летний Матиас Делорж (24 июля перешел из "Сент-Трюйдена" метров с 22 пробил в нижний угол 1:0.
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