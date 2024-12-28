Поражение "Барселоны". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 28 декабря 2024 г., 08:07 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 08:07
Завершился восемнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Монако" и "Олимпиакос", одержавшие по 12 побед.
"Маккаби" (5 побед) на 16-м месте.
Барселона (Испания) - Црвена Звезда (Београд, Сербия) 74:78
Последнюю четверть сербы выиграли 22:15.
Баскония (Витория, Испания) - Париж (Франция) 94:81
Чима Монеке (Баскония) совершил "дабл-дабл" (29 + 10 подборов).
Бавария (Мюнхен, Германия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 69:80
Вторую половину матча греки выиграли 48:33.
Партизан (Белград, Сербия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 90:81
Виртус (Болонья, Италия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 83:69
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