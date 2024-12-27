Globe Soccer Awards. Лучший игрок мира - Винисиус Жуниор, Ближнего Востока - Криштиану Роналду
время публикации: 27 декабря 2024 г., 19:47 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 19:54
В Дубае проходит церемония вручения премий Globe Soccer Awards. Лучшим футболистом 2024 года признан Винисиус Жуниор.
Лучшим молодым футболистом 2024 года признан Ламин Ямаль.
Лучший футболист Ближнего Востока - Криштиану Роналду.
Лучший полузащитник - Джуд Беллингем.
Лучший нападающий - Винисиус Жуниор.
Лучший тренер - Карло Анчелотти.
Лучший клуб - "Реал".
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