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Globe Soccer Awards. Лучший игрок мира - Винисиус Жуниор, Ближнего Востока - Криштиану Роналду

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 декабря 2024 г., 19:47 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 19:54
Globe Soccer Awards. Лучший игрок мира - Винисиус Жуниор, Ближнего Востока - Криштиану Роналду
AP Photo/Hussein Sayed

В Дубае проходит церемония вручения премий Globe Soccer Awards. Лучшим футболистом 2024 года признан Винисиус Жуниор.

Лучшим молодым футболистом 2024 года признан Ламин Ямаль.

Лучший футболист Ближнего Востока - Криштиану Роналду.

Лучший полузащитник - Джуд Беллингем.

Лучший нападающий - Винисиус Жуниор.

Лучший тренер - Карло Анчелотти.

Лучший клуб - "Реал".

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