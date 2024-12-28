Сенсация молодежного чемпионата мира по хоккею. Латвийцы победили канадцев. Результаты матчей

Во второй день молодежного чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 20 лет), который проходит в Канаде, произошла громкая сенсация.

Латвийцы победили сборную Канады в серии буллитов 3:2.

Швейцария - Словакия 1:2

Пол броскам ничья 29:29.

Победную шайбу на 57-й минуте забросил Ян Хован (Таппара, Финляндия).

Германия - Финляндия 1:3

Швеция - Казахстан 8:1

После первого периода 5:0.

4 (2 + 2) очка набрал Антон Вальберг (Бафффало Сейбрз).

Латвия - Канада 3:2

Канадцы вели в счете 1:0 и 2:1.

На 58-й минуте Петерис Буланс сравнял счет 2:2.

В серии буллитов (по 8 попыток) был забит только один гол. отличился Эрикс Матейко (Сент-Джонс Си Догз).