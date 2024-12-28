x
28 декабря 2024
|
последняя новость: 10:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2024
|
28 декабря 2024
|
последняя новость: 10:45
28 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсация молодежного чемпионата мира по хоккею. Латвийцы победили канадцев. Результаты матчей

Хоккей
Сенсации
время публикации: 28 декабря 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 10:02
Сенсация молодежного чемпионата мира по хоккею. Латвийцы победили канадцев. Результаты матчей
AP Photo/Darko Vojinovic

Во второй день молодежного чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 20 лет), который проходит в Канаде, произошла громкая сенсация.

Латвийцы победили сборную Канады в серии буллитов 3:2.

Швейцария - Словакия 1:2

Пол броскам ничья 29:29.

Победную шайбу на 57-й минуте забросил Ян Хован (Таппара, Финляндия).

Германия - Финляндия 1:3

Швеция - Казахстан 8:1

После первого периода 5:0.

4 (2 + 2) очка набрал Антон Вальберг (Бафффало Сейбрз).

Латвия - Канада 3:2

Канадцы вели в счете 1:0 и 2:1.

На 58-й минуте Петерис Буланс сравнял счет 2:2.

В серии буллитов (по 8 попыток) был забит только один гол. отличился Эрикс Матейко (Сент-Джонс Си Догз).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 декабря 2024

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Канадцы не пропустили. Американцы забили 10 голов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 декабря 2024

НХЛ. Главным тренером "Детройт Ред Уингз" назначен Тодд Маклеллан
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 декабря 2024

Начался молодежный чемпионат мира по хоккею. Шведы разгромили сборную Словакии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 декабря 2024

Сегодня стартует молодежный чемпионат мира по хоккею