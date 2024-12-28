Сенсация молодежного чемпионата мира по хоккею. Латвийцы победили канадцев. Результаты матчей
время публикации: 28 декабря 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 10:02
Во второй день молодежного чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 20 лет), который проходит в Канаде, произошла громкая сенсация.
Латвийцы победили сборную Канады в серии буллитов 3:2.
Швейцария - Словакия 1:2
Пол броскам ничья 29:29.
Победную шайбу на 57-й минуте забросил Ян Хован (Таппара, Финляндия).
Германия - Финляндия 1:3
Швеция - Казахстан 8:1
После первого периода 5:0.
4 (2 + 2) очка набрал Антон Вальберг (Бафффало Сейбрз).
Латвия - Канада 3:2
Канадцы вели в счете 1:0 и 2:1.
На 58-й минуте Петерис Буланс сравнял счет 2:2.
В серии буллитов (по 8 попыток) был забит только один гол. отличился Эрикс Матейко (Сент-Джонс Си Догз).
Ссылки по теме