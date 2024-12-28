Чемпионат Англии. Хулио Энсисо повторил рекорд Луиса Суареса. Достижение "Арсенала"
время публикации: 28 декабря 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 09:17
Завершился восемнадцатый тур чемпионата Англии. Лидирует "Ливерпуль" - 42 очка. На 6 очков меньше у "Арсенала", на 7 - у "Челси".
Брайтон энд Хоув - Брентфорд 0:0
Команды нанесли 32 удара по воротам (24:8) (точных 7:3), но забить не сумели.
Хулио Энсисо (Брайтон) нанес в первом тайме 8 ударов по воротам и повторил рекорд Луиса Суареса, установленный в 2013 году.
Арсенал (Лондон) - Ипсвич 1:0
Победный гол на 23-й минуте забил Кай Хаверц.
В этом чемпионате "канониры" сыграли 7 сухих матчей и пропустили меньше всех (16 голов). Впервые с декабря 2021 года "Арсенал" не пропустил в четырех домашних матчах подряд.
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