Скандал в шахматах. Магнус Карлсен снят с чемпионата мира по рапиду за нарушение дресс-кода
время публикации: 28 декабря 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 12:06
Магнус Карлсен снят с чемпионата мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода.
В заявлении ФИДЕ говорится, что экс-чемпион мира нарушил дресс-код, принятый на чемпионате мира по блицу и рапиду и был отстранен от соревнований.
Норвежский гроссмейстер пришел на партию в джинсах, был оштрафован, но отказался переодеваться.
Бывший претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий был оштрафован за спортивную обовь, но переобулся и не был отстранен от соревнований.
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