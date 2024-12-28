Скандал в шахматах. Магнус Карлсен снят с чемпионата мира по рапиду за нарушение дресс-кода

Магнус Карлсен снят с чемпионата мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода.

В заявлении ФИДЕ говорится, что экс-чемпион мира нарушил дресс-код, принятый на чемпионате мира по блицу и рапиду и был отстранен от соревнований.

Норвежский гроссмейстер пришел на партию в джинсах, был оштрафован, но отказался переодеваться.

Бывший претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий был оштрафован за спортивную обовь, но переобулся и не был отстранен от соревнований.