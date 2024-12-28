Рекорд Вембаньямы. Невероятный финиш "волков". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Индиану" 142:105.

Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс 85:108

Хороший матч провели лидеры "Никс" Джайлен Брунсон (26 + 9 передач + 2 перехвата) и Джош Харт (23 + 13 подборов + 2 перехвата + 2 блок-шота).

Бостон Селтикс - Инлиана Пэйсерз 142:105

Джайлен Браун (Бостон) набрал 44 очка (23 в первой половине матча).

Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперз 87:96

Гости "сделали игру" в третьей четверти 33:21.

Лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма набрал 19 очков, сделал 7 подборов и 4 передачи. Он стал первым игроком в истории НБА, набравшим более 2000 очков, сделавшим более 1000 подборов и более 200 точных трехочковых за первые 100 игр в Лиге.

Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвз 112:113

За 4 минуты 41 секунду до финальной мирены "Хьюстон" вел в счете 112:90. 23:1 - это крупнейший финишный камбэк в выездном матче с 2003 года.

Центровой "Хьюстона" сделал "дабл-дабл" (38 + 12 подборов).

Нью-Орлеан Пеликанз - Мемфис Гризлиз 124:132

Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерз 135:149

"Кливленд" одержал 27-ю победу в 31 игре и уверенно лидирует в Восточной конференции.

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (27 + 14 подборов + 13 передач).

Финикс Санз - Даллас Мэверикс 89:98

В 7-й раз в сезоне "Даллас" победил, не позволив соперникам набрать более 100 очков.

Лос-Анджелес Клипперз - Голден Стэйт Уорриорз 102:92