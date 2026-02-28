Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Невероятное поражение литовцев
время публикации: 28 февраля 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 13:30
В отборочном матче чемпионата мира по баскетболу литовцы проиграли сборной Исландии 85:86.
За 7 минут 12 секунд до финальной сирены литовцы уверенно вели в счете 77:56 и ничто не предвещало возможности сенсационного поражения.
На последней секунде Элвар Фридрикссон (Энвил, Влоцлавек, Польша) сделал победный бросок.
