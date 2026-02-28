Сирена прервала матч в Детройте. Дэнни Вульф набрал 16 очков. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Бруклин" 148:111.

Детройт Пистонз - Кливленд Кавальерз 122:118 (овертайм)

Основное время 114:114.

В третьей четверти матч был прерван на 18 минут из-за сирены. Скачок напряжения вызвал перебои в работе табло и включение сирены.

Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 148:111

Баскетболист сборной Израиля Дэнни Вульф (Бруклин) набрал 16 очков.

Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 98:127

Даллас Мэверикс - Мемфис Гризлиз 105:124

Оклахома-Сти Тендер - Денвер Наггетс 127:121 (овертайм)

Основное время 107:107.