Спорт

Украинцы проиграли испанцам. Результаты отборочных матчей чемпионата мира по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 28 февраля 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 08:48
Украинцы проиграли испанцам. Результаты отборочных матчей чемпионата мира по баскетболу
AP Photo/Kyle Phillips

Состоялись матчи первого отборочного раунда чемпионата мира по баскетболу. Испанцы разгромили сборную Украины 86:66.

Украина - Испания 66:86

Австрия - Нидерланды 71:81

Греция - Черногория 65:67

Венгрия - Франция 71:74

Дания - Грузия 71:89

Латвия - Польша 82:84

Словения - Чехия 99:59

Сербия - Турция 78:82

Швеция - Эстония 77:88

Босния и Герцеговина - Швейцария 84:60

Хорватия - Германия 93:88

Положение в группе Е после 3 туров. Хорватия 3 победы, Германия 2, Израиль 1, Кипр 0.

Португалия - Румыния 99:82

Бельгия - Финляндия 66:71

Великобритания - Италия 57:93

Исландия - Литва 86:85

Спорт
