Украинцы проиграли испанцам. Результаты отборочных матчей чемпионата мира по баскетболу
время публикации: 28 февраля 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 08:48
Состоялись матчи первого отборочного раунда чемпионата мира по баскетболу. Испанцы разгромили сборную Украины 86:66.
Украина - Испания 66:86
Австрия - Нидерланды 71:81
Греция - Черногория 65:67
Венгрия - Франция 71:74
Дания - Грузия 71:89
Латвия - Польша 82:84
Словения - Чехия 99:59
Сербия - Турция 78:82
Швеция - Эстония 77:88
Босния и Герцеговина - Швейцария 84:60
Хорватия - Германия 93:88
Положение в группе Е после 3 туров. Хорватия 3 победы, Германия 2, Израиль 1, Кипр 0.
Португалия - Румыния 99:82
Бельгия - Финляндия 66:71
Великобритания - Италия 57:93
Исландия - Литва 86:85
