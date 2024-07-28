Олимпиада. Фехтование. Чемпионом стал саблист-джентльмен из Южной Кореи

Чемпионом Парижской олимпиады в соревнованиях саблистов стал южнокореец О Сангук, чемпион Токийской олимпиады в командном первенстве.

В финале он победил тунисца Фареса Фержани 14:9.

При счете 14:8 тунисец споткнулся и упал. О Сангук не стал добивать соперника, а помог ему подняться.

Бронзовую медаль завоевал итальянец Луиджи Самеле.