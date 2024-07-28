x
28 июля 2024
|
последняя новость: 00:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2024
|
28 июля 2024
|
последняя новость: 00:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Фехтование. Чемпионом стал саблист-джентльмен из Южной Кореи

время публикации: 28 июля 2024 г., 00:06 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 00:06
Олимпиада. Фехтование. Чемпионом стал саблист-джентльмен из Южной Кореи
AP Photo/Hassan Ammar

Чемпионом Парижской олимпиады в соревнованиях саблистов стал южнокореец О Сангук, чемпион Токийской олимпиады в командном первенстве.

В финале он победил тунисца Фареса Фержани 14:9.

При счете 14:8 тунисец споткнулся и упал. О Сангук не стал добивать соперника, а помог ему подняться.

Бронзовую медаль завоевал итальянец Луиджи Самеле.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Олимпиада. Фехтование. Чемпионкой стала шпажистка из Гонконга
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2024

Кубок мира по фехтованию. Израильтяне заняли четвертое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 марта 2024

Фехтование. Юваль Фрейлих завоевал путевку на олимпиаду
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2024

Тхэквондо. Израильтянка Авишаг Семберг завоевала олимпийскую путевку