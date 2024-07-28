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Спорт

Олимпиада. Пулевая стрельба. Сергей Рихтер в финал не вышел

время публикации: 28 июля 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 13:42
Олимпиада. Пулевая стрельба. Сергей Рихтер в финал не вышел
AP Photo/Alex Brandon

Завершились квалификационные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (дистанция 10 метров) Парижской олимпиады.

Израильтянин Сергей Рихтер занял 33-е место и в финал не вышел.

Его результат 626.4 балла.

Лучший результат в квалификации у китайца Шена Лихао и аргентинца Марсело Хулиана Гутьерреса - 631.7.

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