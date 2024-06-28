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Гандбол. Жеребьевка квалификации кадетского женского чемпионата Европы. Соперницы израильтянок

время публикации: 28 июня 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 13:33
Гандбол. Жеребьевка квалификации кадетского женского чемпионата Европы. Соперницы израильтянок
AP Photo/Denes Erdos

Состоялась жеребьевка кадетского женского чемпионата Европы по гандболу 2025 года (спортсменки до 17 лет).

Сборная Израиля будет играть в группе А. Соперницы: команды Польши, Литвы и Финляндии.

В группе В сыграют сборные Словакии, Украины, Турции и Италии.

Финальная часть турнира пройдет в Черногории с 30 июля по 10 августа.

20 участников турнира уже известны.

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