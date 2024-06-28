Гандбол. Жеребьевка квалификации кадетского женского чемпионата Европы. Соперницы израильтянок

Состоялась жеребьевка кадетского женского чемпионата Европы по гандболу 2025 года (спортсменки до 17 лет).

Сборная Израиля будет играть в группе А. Соперницы: команды Польши, Литвы и Финляндии.

В группе В сыграют сборные Словакии, Украины, Турции и Италии.

Финальная часть турнира пройдет в Черногории с 30 июля по 10 августа.

20 участников турнира уже известны.