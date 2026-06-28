Чемпионат мира по футболу. Расписание матче 1/16 финала
время публикации: 28 июня 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 07:31
Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. Определены все пары 1/16 финала.
Расписание матчей. Время начала игр израильское.
28.06. 22:00. ЮАР – Канада
29.06. 20:00. Бразилия – Япония
29.06. 23:30. Германия – Парагвай
30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
01.07. 00:00. Франция – Швеция
01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
01.07. 19:00. Англия – Демократическая республика Конго
01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
02.07. 22:00. Испания – Австрия
03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
03.07. 21:00. Австралия – Египет
04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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