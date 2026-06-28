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Чемпионат мира по футболу. Расписание матче 1/16 финала

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 28 июня 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 07:31
Чемпионат мира по футболу. Расписание матче 1/16 финала
AP Photo/Sam Hodde

Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. Определены все пары 1/16 финала.

Расписание матчей. Время начала игр израильское.

28.06. 22:00. ЮАР – Канада

29.06. 20:00. Бразилия – Япония

29.06. 23:30. Германия – Парагвай

30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко

30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

01.07. 00:00. Франция – Швеция

01.07. 04:00. Мексика – Эквадор

01.07. 19:00. Англия – Демократическая республика Конго

01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал

02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

02.07. 22:00. Испания – Австрия

03.07. 02:00. Португалия – Хорватия

03.07. 06:00. Швейцария – Алжир

03.07. 21:00. Австралия – Египет

04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина

04.07. 04:30. Колумбия – Гана

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