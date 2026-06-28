Третий лишний. Сборные Ирана, Южной Кореи, Шотландии и Уругвая вылетели

Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. Определились все участники плэй-офф.

В 1/16 финала вышли все команды, занявшие первые и вторые места в группах, и 8 из 12, занявшие третьи места.

Четыре сборные, занявшие третьи места в группах и покидающие чемпионат: Иран, Южная Корея, Шотландия и Уругвай.

Единственная сборная, занявшая третье место с 3 очками и вышедшая в плэй-офф, команда Сенегала.