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Спорт

Антиизраильские выступления перед матчем юниорской сборной Израиля в Норвегии

время публикации: 28 марта 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 09:32
Антиизраильские выступления перед матчем юниорской сборной Израиля в Норвегии
AP Photo/Petros Karadjias

Сборная Израиля не сумела пробиться на юниорский чемпионат Европы по футболу (игроки до 19 лет).

Матчи решающего отборочного раунда израильтяне проводили в Норвегии. В матче последнего тура сборная Израиля проиграла норвежцам 0:2.

Матч проходил в Шиене.

Антиизраильские демонстранты пытались сорвать матч, сообщает The Jerusalem Post. Демонстранты бросали камни и петарды, пытались сорвать ворота стадиона.

Для наведения порядка полиции пришлось применить спецсредства.

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