Антиизраильские выступления перед матчем юниорской сборной Израиля в Норвегии

Сборная Израиля не сумела пробиться на юниорский чемпионат Европы по футболу (игроки до 19 лет).

Матчи решающего отборочного раунда израильтяне проводили в Норвегии. В матче последнего тура сборная Израиля проиграла норвежцам 0:2.

Матч проходил в Шиене.

Антиизраильские демонстранты пытались сорвать матч, сообщает The Jerusalem Post. Демонстранты бросали камни и петарды, пытались сорвать ворота стадиона.

Для наведения порядка полиции пришлось применить спецсредства.