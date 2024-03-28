Антиизраильские выступления перед матчем юниорской сборной Израиля в Норвегии
время публикации: 28 марта 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 09:32
Сборная Израиля не сумела пробиться на юниорский чемпионат Европы по футболу (игроки до 19 лет).
Матчи решающего отборочного раунда израильтяне проводили в Норвегии. В матче последнего тура сборная Израиля проиграла норвежцам 0:2.
Матч проходил в Шиене.
Антиизраильские демонстранты пытались сорвать матч, сообщает The Jerusalem Post. Демонстранты бросали камни и петарды, пытались сорвать ворота стадиона.
Для наведения порядка полиции пришлось применить спецсредства.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2024