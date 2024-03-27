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Спорт

Футболисты сборной Грузии будут награждены орденами Чести

время публикации: 27 марта 2024 г., 14:40 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 14:40
Поле стадиона после победы сборной Грузии
AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili

Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Грузины в серии послематчевых пенальти победили сборную Греции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в соцсетях, что футболисты сборной будут награждены орденами Чести.

Чемпионат Европы пройдет в июне-июле в Германии.

Сборная Грузии сыграет в одной группе с командами Турции, Португалии и Чехии.

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