Футболисты сборной Грузии будут награждены орденами Чести

Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Грузины в серии послематчевых пенальти победили сборную Греции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в соцсетях, что футболисты сборной будут награждены орденами Чести.

Чемпионат Европы пройдет в июне-июле в Германии.

Сборная Грузии сыграет в одной группе с командами Турции, Португалии и Чехии.