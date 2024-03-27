Футболисты сборной Грузии будут награждены орденами Чести
время публикации: 27 марта 2024 г., 14:40 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 14:40
Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Грузины в серии послематчевых пенальти победили сборную Греции.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в соцсетях, что футболисты сборной будут награждены орденами Чести.
Чемпионат Европы пройдет в июне-июле в Германии.
Сборная Грузии сыграет в одной группе с командами Турции, Португалии и Чехии.
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