В Германии на матче сборной Израиля убрали плакат "Верните их домой". "Чтобы избежать напряженности"

В Галле в отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года) сборная Германии победила израильтян 2:0.

Во время матча охрана сняла плакат в поддержку заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС, "Верните их домой", сообщает Ynet.

Представитель Немецкой федерации футбола заявил, что "политические плакаты запрещены во время официальных матчей"

"Речь идет о плакате, поднятие которого не было согласовано заранее. Его подняли, когда команды вышли на поле. Зрителей попросили убрать плакат, что они и сделали. Когда плакат подняли второй раз, охрана его сняла. Сотрудники безопасности хотели избежать эскалации напряженности", - сказал чиновник журналисту издания Bild.