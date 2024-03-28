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Спорт

В Германии на матче сборной Израиля убрали плакат "Верните их домой". "Чтобы избежать напряженности"

время публикации: 28 марта 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 09:02
В Германии о время матча сборной Израиля убрали плакат "Верните их домой". "Хотели избежать напряженности"
AP Photo/Markus Schreiber

В Галле в отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года) сборная Германии победила израильтян 2:0.

Во время матча охрана сняла плакат в поддержку заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС, "Верните их домой", сообщает Ynet.

Представитель Немецкой федерации футбола заявил, что "политические плакаты запрещены во время официальных матчей"

"Речь идет о плакате, поднятие которого не было согласовано заранее. Его подняли, когда команды вышли на поле. Зрителей попросили убрать плакат, что они и сделали. Когда плакат подняли второй раз, охрана его сняла. Сотрудники безопасности хотели избежать эскалации напряженности", - сказал чиновник журналисту издания Bild.

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