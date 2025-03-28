Фигурное катание. Чемпионами мира стали японцы

В Бостоне продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар победили японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

Они стали чемпионами мира во второй раз. Результат 219.79 балла.

На втором месте пара из Германии Минерва Фабьенн Хасе и Никита Володин (219.08). После короткой программы они занимали третье место.

Третье место заняли итальянцы Сара Конти и Николо Мачи (210.47).

Украинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли 17-е место.