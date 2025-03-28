x
28 марта 2025
|
последняя новость: 12:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 марта 2025
|
28 марта 2025
|
последняя новость: 12:07
28 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Фигурное катание. Чемпионами мира стали японцы

Фигурное катание
время публикации: 28 марта 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 11:35
Фигурное катание. Чемпионами мира стали японцы
AP Photo/Charles Krupa

В Бостоне продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар победили японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

Они стали чемпионами мира во второй раз. Результат 219.79 балла.

На втором месте пара из Германии Минерва Фабьенн Хасе и Никита Володин (219.08). После короткой программы они занимали третье место.

Третье место заняли итальянцы Сара Конти и Николо Мачи (210.47).

Украинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли 17-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025

Чемпионат мира по фигурному катанию. Лев Винокур в финал не вышел
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2025

Чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянка вышла в финал и выступит на олимпиаде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2025

Чемпионат мира по фигурному катанию. Состав сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 февраля 2025

Фигурное катание. Израильские юниоры стали победителями турнира в Румынии