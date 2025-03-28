Фигурное катание. Чемпионами мира стали японцы
время публикации: 28 марта 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 11:35
В Бостоне продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар победили японцы Рику Миура и Рюити Кихара.
Они стали чемпионами мира во второй раз. Результат 219.79 балла.
На втором месте пара из Германии Минерва Фабьенн Хасе и Никита Володин (219.08). После короткой программы они занимали третье место.
Третье место заняли итальянцы Сара Конти и Николо Мачи (210.47).
Украинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли 17-е место.
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