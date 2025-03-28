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Спорт

НХЛ. Джон Торторелла уволен с поста главного тренера "Филадельфии Флайерз"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 28 марта 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 11:18
НХЛ. Джон Торторелла уволен с поста главного тренера "Филадельфии Флайерз"
AP Photo/Gene J. Puskar

Джон Торторелла уволен с поста главного тренера "Филадельфии Флайерз", сообщает официальный сайт НХЛ.

"Филадельфия" занимает 15-е (предпоследнее) место в Восточной конференции.

Джон Торторелла тренировал "летчиков" с 2022 года.

Обязанности главного тренера будет исполнять Брэд Шоу.

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