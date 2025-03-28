НХЛ. Джон Торторелла уволен с поста главного тренера "Филадельфии Флайерз"
время публикации: 28 марта 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 11:18
Джон Торторелла уволен с поста главного тренера "Филадельфии Флайерз", сообщает официальный сайт НХЛ.
"Филадельфия" занимает 15-е (предпоследнее) место в Восточной конференции.
Джон Торторелла тренировал "летчиков" с 2022 года.
Обязанности главного тренера будет исполнять Брэд Шоу.
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