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Полузащитник сборной Израиля стал чемпионом Венгрии

Футбол
время публикации: 28 мая 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 18:58
Полузащитник сборной Израиля стал чемпионом Венгрии
AP Photo/Denes Erdos

"Ференцварош" в 36-й раз стал чемпионом Венгрии по футболу. Команда из Будапешта завоевала золотые медали в седьмой раз подряд.

В этом сезоне "Ференцварошем" руководил бывший тренер тель-авивского "Маккаби" Робби Кин.

Во второй раз чемпионом Венгрии стал полузащитник сборной Израиля Мохаммад Абу Фани. В 26 играх чемпионата в этом сезоне он забил два гола.

"Ференцварош" на 3 очка опередил академию Пушкаша, на 12 - "Пакш".

Вылетели из высшей лиги "Фехервар" и "Кечкемет".

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