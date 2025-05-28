Полузащитник сборной Израиля стал чемпионом Венгрии

"Ференцварош" в 36-й раз стал чемпионом Венгрии по футболу. Команда из Будапешта завоевала золотые медали в седьмой раз подряд.

В этом сезоне "Ференцварошем" руководил бывший тренер тель-авивского "Маккаби" Робби Кин.

Во второй раз чемпионом Венгрии стал полузащитник сборной Израиля Мохаммад Абу Фани. В 26 играх чемпионата в этом сезоне он забил два гола.

"Ференцварош" на 3 очка опередил академию Пушкаша, на 12 - "Пакш".

Вылетели из высшей лиги "Фехервар" и "Кечкемет".