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Нападающий сборной Израиля стал чемпионом Бельгии

Футбол
время публикации: 28 мая 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 09:29
Нападающий сборной Израиля стал чемпионом Бельгии
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

"Юнион" (Сент-Жилуаз) в 12-й раз стал чемпионом Бельгии.

До этого команда последний раз выигрывала чемпионат в 1935 году.

Второе место занял "Брюгге", третье - "Генк".

За "Юнион" выступает 20-летний изаильский нападающий Анан Халайли. В 34 играх чемпионата он забил 2 гола.

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