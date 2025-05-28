Нападающий сборной Израиля стал чемпионом Бельгии

"Юнион" (Сент-Жилуаз) в 12-й раз стал чемпионом Бельгии.

До этого команда последний раз выигрывала чемпионат в 1935 году.

Второе место занял "Брюгге", третье - "Генк".

За "Юнион" выступает 20-летний изаильский нападающий Анан Халайли. В 34 играх чемпионата он забил 2 гола.