Нападающий сборной Израиля стал чемпионом Бельгии
время публикации: 28 мая 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 09:29
"Юнион" (Сент-Жилуаз) в 12-й раз стал чемпионом Бельгии.
До этого команда последний раз выигрывала чемпионат в 1935 году.
Второе место занял "Брюгге", третье - "Генк".
За "Юнион" выступает 20-летний изаильский нападающий Анан Халайли. В 34 играх чемпионата он забил 2 гола.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025