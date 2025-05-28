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Состав сборной Израиля на отборочные матчи чемпионата мира по футболу

Футбол
время публикации: 28 мая 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 12:03
Состав сборной Израиля на отборочные матчи чемпионата мира по футболу
AP Photo/Denes Erdos

Ран Бен Шимон назвал имена футболистов сборной Израиля, которые примут участие в отборочных матчах чемпионата мира по футболу против команд Эстонии и Словакии.

Не был вызван в сборную из-за травмы лучший бомбардир хайфского "Маккаби" Диа Саба.

Вратари: Даниэль Перец, Нив Элиаси, Омри Глейзер, Йоав Жерафи.

Защитники: Рой Ревиво, Дэнни Групер, Став Лемкин, Эли Даса, Раз Шломо, Гай Мизрахи, Идан Нахмиас.

Полузащитники и нападающие: Мухаммад Абу Фани, Дэн Битон, Элиэль Перец, Итамар Ной, Ярден Шуа, Ошер Давида, Махмуд Джабер, Дор Перец, Омри Гендельман, Лиэль Абада, Тай Барибо, Став Ториэль, Оскар Глух, Ярин Леви, Анан Халаили, Дор Турджеман, Манор Соломон.

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