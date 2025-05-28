Определились полуфиналисты юниорского чемпионата Европы по футболу

В Албании завершился групповой этап юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 17 лет).

29 мая в полуфиналах сыграют:

Франция - Бельгия

Италия - Португалия.

В плэй-офф не вышли сборные Англии, Чехии, Германии и Албании.

Лучшие бомбардиры группового этапа нападающий "Лиона" Алехандро Гомес Родригес (Англия) и нападающий дортмундской "Боруссии" Самуэле Инасио (Италия), забившие по 4 гола.