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Спорт

Определились полуфиналисты юниорского чемпионата Европы по футболу

Футбол
время публикации: 28 мая 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 09:15
Определились полуфиналисты юниорского чемпионата Европы по футболу
AP Photo/Silvia Izquierdo

В Албании завершился групповой этап юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 17 лет).

29 мая в полуфиналах сыграют:

Франция - Бельгия

Италия - Португалия.

В плэй-офф не вышли сборные Англии, Чехии, Германии и Албании.

Лучшие бомбардиры группового этапа нападающий "Лиона" Алехандро Гомес Родригес (Англия) и нападающий дортмундской "Боруссии" Самуэле Инасио (Италия), забившие по 4 гола.

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