Определились полуфиналисты юниорского чемпионата Европы по футболу
время публикации: 28 мая 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 09:15
В Албании завершился групповой этап юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 17 лет).
29 мая в полуфиналах сыграют:
Франция - Бельгия
Италия - Португалия.
В плэй-офф не вышли сборные Англии, Чехии, Германии и Албании.
Лучшие бомбардиры группового этапа нападающий "Лиона" Алехандро Гомес Родригес (Англия) и нападающий дортмундской "Боруссии" Самуэле Инасио (Италия), забившие по 4 гола.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025