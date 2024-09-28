Чемпионат Саудовской Аравии. "Аль-Наср" одержал третью победу подряд. 903-й гол Криштиану Роналду
время публикации: 28 сентября 2024 г., 11:46 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 11:46
В матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" победил "Аль-Вехду" 2:0.
Команда Криштиану Роналду одержала третью победу подряд и поднялась на третье место, на 1 очко отставая от лидеров.
Криштиану Роналду забил 903-й гол.
На 41-й минуте счет открыл 19-летний Анжело Борхес (2 сентября перешел из "Челси").
На 56-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 2:0.
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