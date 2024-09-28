x
28 сентября 2024
|
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2024
|
28 сентября 2024
|
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Саудовской Аравии. "Аль-Наср" одержал третью победу подряд. 903-й гол Криштиану Роналду

время публикации: 28 сентября 2024 г., 11:46 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 11:46
Чемпионат Саудовской Аравии. "Аль-Наср" одержал третью победу подряд. 903-й гол Криштиану Роналду
AP Photo/Armando Franca

В матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" победил "Аль-Вехду" 2:0.

Команда Криштиану Роналду одержала третью победу подряд и поднялась на третье место, на 1 очко отставая от лидеров.

Криштиану Роналду забил 903-й гол.

На 41-й минуте счет открыл 19-летний Анжело Борхес (2 сентября перешел из "Челси").

На 56-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 2:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2024

Чемпионат Испании. Гол Ларина. Шедевр Санчеса. Победа "Майорки"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2024

Гвардиола: "Этот сезон для Родри окончен"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2024

Чемпионат Италии. Эрнандес повторил рекорд Мальдини. "Милан" разгромил "Лечче"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2024

Чемпионат Германии. "Боруссия" победила, проигрывая 0:2. Фаворита спас Гирасси