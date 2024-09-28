Чемпионат Испании. Гол Ларина. Шедевр Санчеса. Победа "Майорки"

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Испании "Мальорка" в гостях победила "Вальядолид" 2:1.

"Вальядолид": Хейн, Лукас Роза, Торрес (Марото, 72), Bah, Перес (Часко, 51), Кике Перес (Юрич, 65), Джемерт, Мартин (Силла, 65), Мачис (Санчес, 51), Латаса, Моро.

"Мальорка": Роман, Мохика, Копете, Раильо, Маффео, Дардер (Фернандес, 76), Саму Кошта, Морланес (Маскарель, 65), Наварро (Санчес, 86), Ларин (Пратс, 75), Дани Родригес (Шикинью, 76).

Островитяне выиграли третью игру Ла Лиги подряд (это их лучшая победная серия в чемпионате с 2012 года - тогда были четыре победы подряд) и поднялись на четвертое место.

"Вальядолид" находится в зоне вылета. Команда не побеждала в семи матчах чемпионата подряд.

У хозяев проблемы с точностью из 13 ударов по воротам точным был 1.

"Мальорка" нанесла 17 ударов по воротам - лучший показатель команды в этом сезоне. Точными были 6.

На 59-й минуте Дани Родригес сделал длинную передачу в штрафную. Кайл Ларин (в прошлом сезоне он на правах аренды играл за "Вальядолид") эффектно остановил мяч и нанес удар под перекладину 0:1.

На 83-й минуте Валери Фернандес (арендован у "Жироны") на грани штрафной отобрал мяч у защитника и пробил в дальний нижний угол 0:2.

На четвертой минуте компенсированного времени в последней атаке хозяева нанесли единственный точный удар. Правда, очень красивый. Бывший игрок столичного "Атлетико" Иван Санчес из-за пределов штрафной вколотил мяч в дальнюю "девятку" 1:2.