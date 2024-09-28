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Чемпионат Италии. Эрнандес повторил рекорд Мальдини. "Милан" разгромил "Лечче"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 10:00
Чемпионат Италии. Эрнандес повторил рекорд Мальдини. "Милан" разгромил "Лечче"
AP Photo/Antonio Calanni

В стартовом матче шестого тура чемпионата Италии "Милан" разгромил "Лечче" 3:0 м догнал лидирующий "Торино" (по 11 очков).

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес (Бартезаги 75), Фофана (Муса 63), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 63), Леау, Абрахам (Йович 76), Мората (Лофтус-Чик 55).

"Лечче": Фальконе, Доргу, Баширотто, Гашпар, Галло, Рамадани, Кулибали (Уден 83), Пьерре (Рафия 73), Ребич (Пьеротти 73), Моренте (Банда 59), Крстович.

"Милан" победил в третьем матче Серии А подряд.

37 минут у "Милана" мало что получалось. А затем были забиты три гола за 5 минут.

На 38-й минуте после навеса со штрафного с фланга Альваро Мората пробил головой. Мяч от перекладины отскочил в сетку 1:0.

Через три минуты атака по флангу. Леау направляет мяч в штрафную. Тео Эрнандес сильно пробил под перекладину 2:0. Это 29-й гол Тео в матчах чемпионата Италии. Он повторил рекорд Паоло Мальдини. Следующий гол сделает Эрнандеса самым результативным защитником в истории "Милана".

На 43-й минуте перехват в центре поля и быстрая атака. Мяч после удара Леау попал в штангу. Португалец нанес еще удар. Вратарь парировал. Кристиан Пулишич добил мяч в сетку 3:0.

Во втором тайме мяч после удара Лофтуса-Чика попал в штангу.

На 80-й минуте "Милан" остался в меньшинстве. За опасный подкат был удален 18-летний Давиде Бартезаги.

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